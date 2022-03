Innerhalb von 48 Stunden: Dessauer Klinikmitarbeiter machen Sportlerheim zur Flüchtlingsunterkunft

Dessau/MZ - Die Betriebssportgruppe (BSG) des Städtischen Klinikums in Dessau hat ihr Sportlerheim zur Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umfunktioniert. Stand Donnerstag wohnen dort bereits 20 Ukrainer - lediglich zwei Betten sind noch frei.

„Zwei Tage nachdem die gute Idee geboren war, trafen bereits die ersten Flüchtlinge an dem Sportlerheim in der Großen Schaftrift ein“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Die Idee kam dem 1. Vorsitzenden der BSG, Matthias Lieschke, am Sonntag als spontane Idee. Noch am selben Nachmittag begannen die Vorbereitungen der Räumlichkeiten. Die Zustimmung im Vorstand war einstimmig. Insgesamt 30 Leute fanden sich zum Arbeitseinsatz ein.

Nur noch ein freies Zimmer. So sehen die Schlafräume aus. (Foto: Klinikum)

„Ein erster Spendenaufruf über das Intranet des Klinikums, der sich schnell auch über die sozialen Medien verbreitete, sorgte für das Nötigste“, heißt es weiter von Seiten des Klinikums. Teilweise waren Pakete mit Essen und Kleidung „einfach auf der Bank vor dem Sportzentrum abgestellt.“ Derzeit werde vor allem noch nach Kleidung für Frauen und Kinder gesucht. Auch eine Lösung für Fernsehen und Internet ist noch nicht gefunden. Dafür wird die Heizöl-Rechnung direkt von den BSG-Helfern beglichen.

Die BSG ist für Nachfragen und Hilfsangebote zu den üblichen Bürozeiten unter der Nummer 0340/5011177 zu erreichen.