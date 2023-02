Der aktuelle IHK-Handelsatlas weist für Dessau-Roßlau knapp 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche weniger aus als 2012. Hauptproblem ist die Innenstadt. Welche Branchen stark verlieren. Was Experten dazu sagen, was Händler fordern.

Dessau/MZ - In der Doppelstadt Dessau-Roßlau gehen die Verkaufsflächen des Einzelhandels immer weiter zurück. So weist der aktuelle IHK-Handelsatlas, der am Mittwoch präsentiert wurde, für Dessau-Roßlau in den letzten zehn Jahren einen Rückgang der Flächen von 191.000 auf 175.000 Quadratmeter aus. Im Landesvergleich verlor Dessau-Roßlau von 2016 bis 2022 damit die meisten Verkaufsflächen. Die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg hingegen verzeichnen in dem Zeitraum einen Zuwachs.