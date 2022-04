Innenstadt statt Kauflandcenter: Mildenseer Ortschaftsrat läuft Sturm gegen Plan der Stadt

Mildensee/MZ - Die Überarbeitung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Ost durch die Stadtverwaltung stößt in Mildensee auf viel Unverständnis. Dementsprechend kontrovers wurden am Dienstagabend in der Sitzung des Mildenseer Ortschaftsrats die Argumente zwischen den Mitgliedern und Ingolf Schmidt vom Stadtplanungsamt ausgetauscht.