Mit Rummel, der Eröffnung von Rusta und einem verkaufsoffenen Sonntag lockt Dessau in dieser Woche. Der Rathausturm soll mit einer Lasershow erleuchtet werden.

Verkaufsoffener Sonntag und Ladeneröffnung von Rusta stehen in Dessau an

Einkaufen in Sachsen-Anhalt

Dessau/MZ - In der Vorosterwoche wird in der Dessauer Innenstadt noch so einiges passieren, freut sich Hannes Wolf, Chef der Stadtmarketinggesellschaft zum Wochenstart auf ereignisreiche Tage. Schon seit Samstag hat Wiesers Vergnügungspark seine Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz aufgebaut, drehen sich täglich von 14 bis 22 Uhr die Karussells.