Initiative sammelt Pakete um den Nachbarn in Roßlau eine Freude zu machen

Roßlau/MZ - Die Initiative „Buntes Roßlau“ plant auch dieses Jahr wieder, Einwohnern mit dem Projekt „Kartons zu Weihnachten“ ein wenig Glück und Freude in die Adventszeit zu bringen. Spender können Dinge, die sie nicht mehr benötigen, abgeben. Die ehrenamtlichen Helfer packen aus diesen Gegenständen dann neue Geschenke für Roßlauer, die wenig Geld haben oder alleine sind.

Die Initiative sammelt bereits zum fünften Mal Spenden zu Weihnachten. Marcus Geiger, Vorsitzender der Initiative, teilte der MZ mit, dass schon zahlreiche Spenden eingegangen seien. In den vergangenen Jahren waren stets rund 100 Geschenke abgegeben worden, die dann in ein Auto geladen und im Roßlauer Stadtzentrum verteilt wurden.

Die Initiative möchte so vielen Roßlauern wie möglich eine Freude machen

Alle, die etwas spenden wollen, können dies bis zum 17. Dezember bei Zoo Günther, Burgwallstraße 3 in Roßlau von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr oder im Harald Hausmann Betten Shop, Hauptstraße 5 in Roßlau von Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 13 Uhr, 15 Uhr bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 9.30 Uhr bis 14 Uhr tun. Die Spenden sollten entweder in einen fertig gepackten und unverschlossenen Schuhkarton oder in einer Tüte, zum Zusammenstellen und Verpacken abgegeben werden.

Die Initiative möchte so vielen Roßlauern wie möglich eine Freude machen und die Geschenke nicht nur im Zentrum verteilen, sondern auch zu Hause vorbeibringen. Dafür sind die Ehrenamtlichen auf der Suche nach Hinweisen zu Namen und Adressen von potenziellen Empfängern. Nachbarn, die einen Vorschlag haben, sollten auch Geschlecht, Personenanzahl und den Grund, warum der oder diejenige ein Geschenk verdient hat, nennen.

Unter der E-Mail-Adresse buntes-rosslau@gmx.de oder mit einer Nachricht über die Facebookseite facebook.com/buntesrosslau kann der Steckbrief abgeben werden.