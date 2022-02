Industriehafen in Roßlau: Güterumschlag per Bahn verzeichnet nach Umbau deutliches Plus

Dresden/Roßlau/MZ - Der Hafenverbund der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) kann für 2021 auf das beste Umschlagergebnis seit 1990 zurückblicken. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den fünf in Deutschland und zwei in der Tschechischen Republik ansässigen SBO-Häfen insgesamt 3,16 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen – ein Fünftel mehr als im Vorjahr und noch einmal 3,1 % mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019.

Zum SBO-Hafenverbund gehören (stromab gezählt) die Binnenhäfen) in Lovosice, Decin, Dresden, Riesa, Torgau, Mühlberg (Südbrandenburg) und Dessau-Roßlau.

In das Erfolgskonzept der drei sächsischen und zwei tschechischen Häfen konnte im Vorjahr nach Abschluss von Umbau und Wiederindienststellung auch der Industriehafen Roßlau an der Mittelelbe einstimmen.

Verkehrsträger Schiene fängt Tiefs aus turbulenten Corona-Jahren ab

Dank vielfältiger trimodaler Logistikangebote auf Wasser, Straße und Schiene konnten die Auswirkungen des zweiten turbulenten Corona-Jahres für Anlieger und Hafenbetreiber begrenzt werden.

Die Kohlen aus dem Feuer gerissen hat das neue Rekordergebnis beim Güterumschlag per Eisenbahn. Der Hafenverbund konnte mit insgesamt 1,26 Millionen Tonnen transportierter Waren per Waggon eine deutliche Steigerung von 65,8 % gegenüber 2020 verzeichnen.

Zu diesem Ergebnis hat wesentlich der TrailerPort im Alberthafen Dresden beigetragen. Hier wurden 2021 mehr als 24.000 Trailer (Sattelauflieger) mit einem Volumen von rund 500.000 Tonnen von der Straße auf die Schiene verladen. Derzeit werden im TrailerPort Alberthafen Dresden wöchentlich zwölf Züge von Montag bis Sonntag im 3-Schicht-System abgefertigt.

Industriehafen Roßlau erlebt nach Wiederinbetriebnahme zur Jahreshäfte Aufschwung

Insgesamt betrachtet erzielten alle drei sächsischen Häfen Dresden, Riesa und Torgau (SBO) mit 2,28 Millionen Tonnen Güterumschlag das zweitbeste Ergebnis seit 1990.

Im Vergleich dazu sind die Roßlauer Ergebnisse für das erste (halbe!) Betriebsjahr noch bescheiden, aber auch im Plus-Bereich angesiedelt. Auch an der Mittelelbe legte nach der Inbetriebnahme des neuen Gleises der Güterverkehr per Eisenbahn zu. Hier wurde das Umschlagsergebnis von oder auf die Schiene das Ergebnis um 43 Prozent verbessert. Zu den transportierten Gütern gehörten Stahlprodukte, Sojaschrot, Dünger und Getreide.

Europaweites Phänomen: Viel Wasser aber wenig Schiffe auf den Flüssen

Die guten Betriebsergebnisse trübt ein Phänomen: So war die Elbe im vorigen Jahr fast durchgehend schiffbar, und doch sank der Güterumschlag per Binnenschiff in den Oberelbe-Häfen um 31,6 Prozent auf knapp 77.000 Tonnen. So konnten zwar in Dresden und Lovosice zahlreiche Schwergut- und Projektladungen (Turbinen, Trafos, Motoren und Generatoren) verladen werden, sind aber klassische Schiffstransporte für Massen- und Schüttgüter kaum noch nachgefragt worden.

Hauptgrund dafür sei nach SBO-Einschätzung die Verschiebung der Logistikketten aufgrund der Corona-Pandemie. Das Phänomen beträfe nicht nur die Elbe-Häfen, sondern werde in fast allen Binnenhäfen Europas spürbar und bis zur Stabilisierung der Logistikketten, abhängig vom Pandemieverlauf, weiter andauern.er Logistikketten, abhängig vom Pandemieverlauf, weiter andauern.