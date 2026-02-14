Dessau-Roßlauer Schulsozialarbeiter hatten mit „Our Song“in den Winterferien ein ganz besonderes Projekt. Was sich dahinter verbirgt. Was es zum Ziel hatte.

In vier Tagen bühnenreif - Wie 60 Kinder und Jugendliche mit „Our Song“ Selbstvertrauen sammeln

Schüler haben im Rahmen des Formats „Our Song“ Lieder und Performances einstudiert. Die Aufführung fand diesmal in der Turnhalle der Grundschule Ziebigk statt.

Dessau/MZ. - Die Winterferien waren nicht nur da, um eine Woche vom Schulalltag abzuschalten. Für 60 Kinder und Jugendliche aus Dessau-Roßlau war es auch eine Zeit, um Kraft und Selbstvertrauen für das zweite Schulhalbjahr zu tanken, indem sie am Musikprojekt „Our Song“ teilnahmen.