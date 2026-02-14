Projekt der Schulsozialarbeiter In vier Tagen bühnenreif - Wie 60 Kinder und Jugendliche mit „Our Song“ Selbstvertrauen sammeln
Dessau-Roßlauer Schulsozialarbeiter hatten mit „Our Song“in den Winterferien ein ganz besonderes Projekt. Was sich dahinter verbirgt. Was es zum Ziel hatte.
14.02.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Die Winterferien waren nicht nur da, um eine Woche vom Schulalltag abzuschalten. Für 60 Kinder und Jugendliche aus Dessau-Roßlau war es auch eine Zeit, um Kraft und Selbstvertrauen für das zweite Schulhalbjahr zu tanken, indem sie am Musikprojekt „Our Song“ teilnahmen.