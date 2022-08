Einschulung in Rodleben In Rodleben begrüßt die Feuerwehr die Schulanfänger mit zuckersüßer Fracht

36 Mädchen und Jungen lernen in der Grundschule Rodleben künftig in zwei ersten Klassen. Weshalb Feuerwehr und Spielmannszug die Kinder an ihrem Feiertag in den neuen Lebensabschnitt begleiten.