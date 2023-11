Mit einer öffentlichen Probe haben am Freitag vier Bands den offiziellen Startschuss für ihr neues Domizil gegeben. In der Dessauer Junkersstraße 35 ist ein Bandhaus entstanden. Wer das möglich gemacht hat. Warum dies das glückliche Ende eines Ärgernisses ist.

In historischen Wänden - Dessauer Bands haben in der Junkersstraße ein neues Zuhause gefunden

Nach Auszug in der Chaponstraße

Die Band Tangent 2.0 mit Veronika Schmidt stellte sich am Freitag den Besuchern in der Junkersstraße 35 vor.

Dessau/MZ. - Die Band „In-Korrekt“ ist Umzugsstress gewohnt. Sie hat Proberäume in Leipzig und in Mosigkau benutzt, ist in die ehemalige Dessauer Chaponschule ein- und ausgezogen - und das zwei Mal.