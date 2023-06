Aus Liebe zur Natur In historischen Gemäuern der Jonitzer Mühle in Dessau - Susanne Naumann setzt auf Naturkosmetik

Seit nunmehr 15 Jahren: Die 39-jährige Susanne Naumann bietet in der Jonitzer Mühle in Dessau in ihrem „Verwöhnpunkt“ naturkosmetische Behandlungen an. Was ihr Rückhalt gibt. Was sie beobachtet.