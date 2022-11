In diesen sieben weiteren Dessauer Stadtteilen gibt es bald Gelbe Tonnen statt Säcke

In der kommenden Woche beginnt die Auslieferung, die in drei Wochen abgeschlossen werden soll. Welchge Stadtteile betroffen sind, ab wann die Tonnen genutzt werden können und wo Verpackungsabfall auch weiterhin noch über Gelbe Säcke entsorgt wird.

Rund 7.100 Gelbe Tonnen werden ab der kommenden Woche von Remondis an Dessauer Haushalte in sieben Stadtteilen verteilt.

Dessau/MZ - In der nächsten Woche geht es los. Die Firma Remondis aus Klieken, die erneut für die Entsorgung von Leichtverpackungen in Dessau-Roßlau zuständig ist, stattet Grundstücke in Alten, Siedlung, Süd, Waldersee, West, Ziebigk und Zoberberg mit Gelben Tonnen aus. „Eine Firma verteilt in unserem Auftrag rund 7.100 240-Liter-Tonnen“, sagt Katrin Berlin, die die Niederlassung des Abfallentsorgers Remondis in Klieken leitet. Hinzu kommen noch rund 260 Behälter mit 1.100 Liter Fassungsvermögen für größere Vermieter.