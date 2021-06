In Dessau-Roßlau steht weiter die 0 - Kein neuer Fall am Dienstag

Dessau-Rosslau - In Dessau-Roßlau steht in Sachen Corona-Neuinfektionen weiter die Null. Das hat die Stadt am Dienstag bestätigt. Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau bleibt damit bei 0,0. Die Zahl der Infektionsfälle verharrt bei 3.297.

Auch im Städtischen Klinikum in Alten ist die Situation unverändert: Es befindet sich weiter nur ein Patient in Behandlung. In den beiden Testzentren wurden am Montag 109 Abstriche genommen, die alle negativ getestet worden. (mz)