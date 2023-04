Im vergangenen Jahr hat die Stadt Dessau-Roßlau in Kooperation mit den Stadtwerken den ersten Trinkwasserbrunnen am Platz der deutschen Einheit in Betrieb genommen. Bei diesem einen Brunnen soll es aber nicht bleiben. Welche Standorte nun geprüft werden sollen.

Dessau-Rosslau/MZ - „Wenn alle Brünnlein fließen...“, so könnte es zukünftig in Dessau-Roßlau heißen. Dem ersten Trinkbrunnen in der Stadt, der im August am Platz der Deutschen Einheit installiert wurde, sollen weitere folgen. Im Hauptausschuss hatte ein Beschlussvorschlag der Linken große Zustimmung erhalten. Der Stadtrat entscheidet am 26. April.