In Dessau-Roßlau sollen an Mulde und Elbe 17 neue Sirenen aufgestellt werden

Sirene in Neeken

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus ins Schlingern geratene Pläne, 17 neue Sirenen im Stadtgebiet zu installieren, sind wieder auf Kurs. Der Finanzausschuss stimmte dem Vorhaben vergangene Woche zu. 510.000 Euro werden dafür im Haushalt 2022 eingeplant.

Aktuell gibt es in der Doppelstadt noch sechs Sirenen in den Ortsteilen Sollnitz, Meinsdorf, Mühlstedt, Streetz, Neeken und Rietzmeck. Für die Alarmierung der Feuerwehren, so hatte das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst stets argumentiert, seien eigentlich keine zusätzlichen Sirenen nötig. Die Bevölkerung wird über Warn-Apps oder SMS gewarnt.

Verwaltung nicht überzeugt: „Wir sehen die Gefahr von plötzlichen Hochwassern durch Starkregen bei uns nicht“

Bei den Überschwemmungen im Ahrtal hatten solche Mittel allerdings größtenteils versagt. Zuvor hatte schon der verpatzte „Warntag 2020“ für ein Umdenken beim Thema geführt. Zumindest in der Politik, weshalb nun also ein flächendeckendes Sirenennetz an den flussnahen, durch Flut bedrohten Wohngebieten an Elbe und Mulde aufgebaut werden soll.

Die Verwaltung ist nach wie vor nicht voll von der Investition überzeugt, sagte Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck am Freitag auf Nachfrage. „Wir sehen die Gefahr von plötzlichen Hochwassern durch Starkregen bei uns nicht.“ Bei Hochwasserereignissen gebe es sowohl bei der Mulde als auch bei der Elbe relativ lange Vorlaufzeiten bis der Hochwasserscheitel in Dessau-Roßlau eintreffe, heißt es auch im Beschlusstext.

Die Reaktionen auf die Flut in Rheinland-Pfalz hätten aber gezeigt, dass sich auch die Dessau-Roßlauer ein Sirenensystem wünschten. Ein starkes Argument dafür ist auch das 90 Millionen Euro schwere Sirenenförderprogramm des Bundes. „Wir haben Fördermittel bekommen, die wollen wir natürlich nicht einfach zurückgeben“, sagte Nußbeck.

Blitzüberweisung vom Land hatte die Pläne für die 17 Sirenen im Oktober erst einmal durcheinander gebracht

Eine Blitzüberweisung vom Land hatte die Pläne für die 17 Sirenen im Oktober erst einmal durcheinander gebracht. Magdeburg hatte überraschend rund 74.000 Euro für Sirenen überwiesen. Das Fördergeld muss aber noch in 2021 ausgegeben werden. In der Folge musste das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst den ursprünglichen Beschluss vorerst zurückstellen und eine Vorlage zur Finanzierung von zunächst fünf Sirenen in 2021 einbringen.

Diese außerplanmäßige Ausgabe sei bereits separat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen worden, sagte die Finanzbürgermeisterin. Ob allerdings die fünf Sirenen noch in diesem Jahr stehen, ist fraglich. Es gebe nur wenige Fachfirmen für die Geräte, die derzeit wahrscheinlich mit Aufträgen überflutet werden. „Wir sind da beim Prinzip Hoffnung“, so Nußbeck. Kommen die Sirenen jedoch nicht mehr rechtzeitig, verfallen die Mittel. Nußbeck hofft hier auf ein Einsehen beim Fördermittelgeber und einen Aufschub.

Die restlichen zwölf Sirenen sind jedenfalls für das kommende Jahr geplant. Insgesamt könnte das neue Sirenennetz mit fast 300.000 Euro gefördert werden.