In Dessau platzt erst Wasserleitung, dann fällt noch Fahrstuhl aus

Dessau/MZ - Hanna Franke hatte einen Herzenswunsch. Die Dessauerin wohnt seit über 20 Jahren in der Scheibe Nord im Stadtzentrum und bat im Herbst 2020 die Dessauer Wohnungsgesellschaft (DWG) um eine altersgerechte Modernisierung: Den Umbau des Bades mit ebenerdiger Dusche und einen Durchbruch vom Schlafzimmer zum Flur. Frau Franke wohnt in der 6. Etage der Scheibe und hatte letzten Dienstag ihren 87. Geburtstag.

Grund zum Feiern aber ist momentan keiner. Bereits am 26. Juni nämlich musste die alte Dame nach einem kapitalen Wasserschaden ihre Wohnung verlassen. Die DWG stellte ein kleines Ausweichquartier in der Antoinettenstraße kostenfrei zur Verfügung, bis der Schaden behoben ist. Besonderes Pech: Die Havarie ereignete sich genau in der Woche, da doch die so lang erhoffte und erkämpfte Modernisierung nun endlich beginnen sollte. Das Wasser kam schneller und aus dem geplatzten Panzerschlauch einer Mischbatterie von der Küchenspüle ganz massiv.

Traum von altengechten Badumbau geplatzt - Wohnung beräumt

Die Mieterin und ihr Sohn Stefan Franke als ihr Bevollmächtigter hatten nun gehofft, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können: Havariebeseitigung mit anschließender Modernisierung „in einem Ritt“ durchzuziehen.

Danach aber sieht es in nächster Zeit nicht aus. Zwar sind die Möbel in den Keller verfrachtet, deren Inhalte in Bananenkisten mannshoch aufgestapelt. Aber die Handwerkerfirmen kommen nicht zum Zuge. Zuerst müssen große Trockner ans Werk. Seit Ende Juli aber ist der Aufzug defekt. Im Lift in der Hobuschgasse 5 hatte es bereits am 22. Juli einen Notfall gegeben: Personeneinschluss. Kurz darauf gab ein wichtiges Steuerungsteil des Aufzugs den Geist auf. Und die aufwendige Reparatur dauert.

Noch kann kein Fertigstellungstermin benannt werden, informierte die DWG ihre Mieter am Dienstag per Aushang. Dass der Vermieter auf gleicher Mitteilung allerdings Vandalismus als Ursache für die Schäden an Aufzugsinnentür und Antrieb benennt und damit jeden Haustürschlüsselbesitzer unter Verdacht stellt, fuchst Stefan Franke gewaltig: Das sei Unterstellung und keine Gesprächsbasis.

Ärger zwischen Mietern und kommunaler Wohnungsgesellschaft - Oberbürgermeister eingeschaltet

Hanna Frankes Sohn hat seit zwei Jahren den Herzenswunsch seiner Mutter mit Vehemenz unterstützt und ist dabei manches Mal angeeckt bei der DWG. Weil hier viel zu behäbig agiert werde, entstand bei Franke junior der Eindruck, dass die DWG die Baumaßnahme aussitzen wolle. Bei langem Mailkontakt vertieften sich die Gräben zwischen beiden Seiten. Um nach einer Eskalation der Meinungen neue Bewegung in die Sache zu bringen, schrieb Stefan Franke Ende schließlich an Oberbürgermeister Robert Reck. Der sitzt dem Aufsichtsrat der kommunalen Wohnungsgesellschaft vor, nahm sich Zeit für eine ausführliche Antwort und Rücksprache mit dem neuen DWG-Geschäftsführer Thomas Florian. Das Klima zwischen Stefan Franke und der DWG aber blieb frostig.

Aktuell bleibt für die Mieter in der Hobuschgasse5 ohne Aufzug nur der Fußmarsch. Oder sie organisieren sich einen von der DWG übernommenen kostenfreien Transportservice. Oder sie bleiben „gefangen“ in ihren vier Wänden. „Bis in die 6. Etage sind es 104 Stufen ab Straßenhöhe“, weiß Hanna Franke mittlerweile aus dem Effeff. Und sie hat sich von ihrem Traum verabschiedet, will nicht mehr zurück in ihre Wohnung. „Nicht mehr so hoch ohne Aufzug. In der Scheibe Nord aber würde ich gern bleiben. Hier lebt man nah am Zentrum und hat Anteil am gesellschaftlichen Leben der Stadt. Auch wir Nachbarn verstehen uns gut.“

In der 2. Etage soll bald eine Wohnung frei werden. „Vielleicht kann ich ja bald dorthin wechseln?“ Die 87-Jährige will die Hoffnung nicht aufgeben.

Stefan Franke mit dem Corpus delicti, dem geplatzten Panzerschlauch unter der Mischbatterie. Thomas Ruttke