In Dessau bringt der Paketbote Bargeld bis an die Haustür - Wie Betrug verhindert werden soll

Dessau-Roßlau/MZ - Wenn es an der Haustür klingelt, könnte es künftig nicht nur heißen: „Ihr Paket ist da“ oder „Ihr Essen steht vor der Tür“, sondern auch „Hier sind Ihre 500 Euro.“ Die Sparkasse Dessau baut einen bislang kaum bekannten Service aus und schickt auf Kundenwunsch Bargeld direkt zu ihnen nach Hause. Man wolle so auch älteren Kunden, die nicht mehr so einfach den Weg zum nächsten Geldautomaten schafften, einen Service bieten, sagte Vorstandsvorsitzender Frank Brakelmann.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<