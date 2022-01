In Dessau brannten zwei Hecken nach Feuerwerksbeschuss und zwei Container im Stadtgebiet.

Reichlich Müll am Neujahrstag: Dessau-Nord-Kreisverkehr am Schillerpark

Dessau-Rosslau/MZ - Zu insgesamt fünf Feuerwehreinsätzen ist die Dessau-Roßlauer Feuerwehr in der Silvesternacht gerufen worden. „Das war ein ganz ruhiger Jahreswechsel“, sagte Christian Lange-Lippmann vom Einsatzleitdienst am Neujahrstag.

Bereits am frühen Abend war es Am Kümmerling in Törten zu einem Heckenbrand gekommen, den die Berufsfeuerwehr liquiderte. Kurz nach Mitternacht hatte sich dann in der Alten Leipziger Strafe in Dessau-Süd gleichfalls eine Grundstückshecke entzündet, wahrscheinlich nach Böller - und Raketentreffern. Hier konnten Anwohner den Brand noch rechtzeitig löschen. Die Kameraden des zuvor alarmierten Feuererwehrlöschzuges aber entdeckten auf dem Rückweg zur Wache noch eine brennende Batteriebox auf dem Parkplatz zum Edeka-Markt in der Heidestraße und löschten diese Gefahrenquelle bei einem Zwischenstopp mit ab.

Außerdem wurde die Feuerwehr in Dessau noch zum Brand eines Altkleidercontainers in der Willy-Lohmann-Straße und eines Müllcontainers in der Schillerstraße in Dessau-Nord gerufen.

Gleichfalls eine brennende Batteriebox war in der Roßlauer Karl-Liebknechts-Straße zu löschen. Das übernahm die örtlichen Freiwilligen Freierwehr Roßlau.