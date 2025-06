C2cdX3eBmb8jB0fH5afJBi19v5f

Eine männliche Leiche wurde am Pfingstmontag gegen 10.15 Uhr in der Elbe bei Gödnitz bei Zerbst gefunden. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau sagte, dauerte die Bergung bis in die Nachmittagsstunden. Auch Kräfte der Kriminalpolizei waren vor Ort.

Ob es sich um den seit Donnerstag vermissten Kanufahrer handelt, konnte zum gestrigen Zeitpunkt noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden. „Wir werden die Identität erst eindeutig klären, bevor wir dazu eine Aussage treffen“, so die Sprecherin. Ein Ergebnis der Identitätsprüfung wird laut Sprecherin am Dienstag erwartet.

Am Donnerstag, dem 5. Juni, war gegen 17 Uhr bei Brambach ein Kanu gekentert und dessen Fahrer trotz intensvier Suche bisher nicht gefunden worden.