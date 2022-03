In das Abus-Sportheim in Dessau zieht neues Leben ein - Was Mario Fähse dort vor hat

Dessau/MZ - Es hat schon etwas Patina und Staub angesetzt, das Sportheim der SG Abus. Rund fünf Jahre lang blieb der Zapfhahn an der Theke trocken und die Küche kalt. Mario Fähse hat die Sportgaststätte, in Nachbarschaft zum Paul-Greifzu-Stadion, aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Am Freitag, 4. März, beginnt unter seiner Führung eine neue Ära für die Lokalität. Ab 17 Uhr wirft er die Gulaschkanone an und verteilt kostenlos Portionen an die ersten Gäste, solange der Vorrat reicht. „Es tat mir ja schon ein bisschen leid, dass der Verein so lange auf seine Gaststätte verzichten musste“, erzählt der 34-Jährige, der freundschaftliche Verbindungen zur SG Abus pflegt.

Weil es auch für ihn passte, machte er Nägel mit Köpfen, entrümpelte das Sportheim, brachte die Küche auf Vordermann, tapezierte die Wände, verlegte Fußböden neu und macht nach rund zweieinhalb Monaten Sanierung nun die Pforten wieder auf. Von Hause aus ist er kein Gastronom. Die Gegend, rund um den Tannenheger, wo das Sportheim liegt, ist nicht sein Kiez. Fassadenbauer hat der Ur-Mildenseer einst gelernt. Doch irgendwann merkte er, dass er mit diesem Beruf noch nicht seine Berufung gefunden hat. Kochen war schon immer eine kleine Leidenschaft.

Mario Fähse hat sich vor vier Jahren mit einer Gulaschkanone selbstständig gemacht

„Zufällig stieß ich im Internet auf die Verkaufsanzeige für eine Gulaschkanone. Das weckte mein Interesse“, schildert Fähse. Dann ging vor vier Jahren alles relativ schnell. Gulaschkanone abgeholt, Gewerbe angemeldet und die ersten Gerichte probegekocht. So wurde innerhalb weniger Wochen aus dem Handwerker ein Gastronom auf Rädern. Roßlau, Waldersee und sein Heimatkiez Mildensee sind seitdem feste Stationen unter der Woche, die er mit seiner Gulaschkanone ansteuert. Erbsensuppe, Jägerschnitzel, Nudeln mit Tomatensoße und andere Klassiker finden immer dankbare Abnehmer.

„Für viele Menschen ist das ein wichtiger Anlaufpunkt geworden“, stellt er fest. Zur Portion zum Mitnehmen gibt es auch immer etwas Zeit für kleine Gespräche. „Das liebe ich. Das ist meine Welt“, sagt Fähse. „Mario’s Kanonenfutter“ hat er sein Gulaschkanonen-Projekt genannt.

Doch bis zum frühen Nachmittag ist das „Kanonenfutter“ meist verteilt. Da bleibt für den Rest des Tages noch Zeit für andere Dinge. Weil er kaum etwas lieber macht als Gastronomie, wollte er sich ein zweites Standbein aufbauen. Mit dem Sportheim der SG Abus ist das gelungen. Ab 17 Uhr steht er im März täglich in der Küche und hinter dem Tresen. Mitglieder der Familie unterstützen ihn.

„Danach werden wir weitersehen, an welchen Tagen wir öffnen“, sagt Fähse. Ähnlich wie bei der Gulaschkanone bleibt es auch im Sportheim kulinarisch bodenständig. „Bei uns kommt gute deutsche Hausmannskost auf den Tisch. Griechisch und Döner gibt es an jede Ecke und Exotisches ist nicht meine Welt“, sagt Fähse. 40 Gäste haben Platz, um sich das Bauernfrühstück, Schweineschnitzel und Co. schmecken zu lassen.

Ab Mai soll zusätzlich eine Außenterrasse eröffnen. Er freut sich drauf, den Kickern der SG Abus das Feierabendbier nach dem Training servieren zu können, Tanzabende sowie verschiedene Feiern auszurichten und auch sonst ein guter Gastgeber zu sein.