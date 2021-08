Impzentrum öffnet zum DRHV-Spiel - Donnerstag können wieder Kinder geimpft werden

Dessau/MZ/sib - Auch die Stadt Dessau-Roßlau forciert weiter das Impftempo gegen Corona: In dieser Woche hat das Impfzentrum in der Anhalt-Arena täglich (außer am Mittwoch) von 8.00 Uhr bis 11.45 Uhr und von 12.45 Uhr bis 15.45 Uhr geöffnet. Am Mittwoch kann man sich von Mittag bis Abend, von 12.45 Uhr bis 19.45 Uhr impfen lassen. Laut Stadtverwaltung werden die Impfstoffe von Biontech/ Pfizer und von Johnson und Johnson angeboten.

Die Impfungen erfolgen ohne vorherige Terminvergabe. Feste Termine ohne Wartezeit können aber vorab auf den Seiten des Impfportals unter www.impfterminservice.de, telefonisch unter der Hotline 116117 sowie der städtischen Rufnummer 204-2893 gebucht werden. Alle gebuchten Termine können zur angegebenen Zeit wahrgenommen werden.

Verlängerte Öffnungszeiten im Impfzentrum zum DRHV-Spiel

Weiter plant die Stadt Dessau-Roßlau verschiedene Sonderaktionen. So werden bereits am Dienstag, 17. August, die Öffnungszeiten des Impfzentrums aufgrund des Testspiels des DRHV bis 19 Uhr ausgeweitet.

Am Donnerstag, 19. August, sind ab 12.45 Uhr im Impfzentrum im regulären Impfbetrieb zwei Kinderärzte eingesetzt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass nach der Freigabe des Landes Sachsen-Anhalt für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen Impfungen im Impfzentrum angeboten werden. Im Hinblick auf die erhöhte Ausbreitung der Delta-Variante durch deren starkes Expositionsrisiko sollen nach ärztlicher Aufklärung und bei Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten die Impfungen durchgeführt werden. Hierzu ist die Anwesenheit der Sorgeberechtigten notwendig. Das sind in der Regel beide Elternteile. Sollte die Anwesenheit eines der Sorgeberechtigten nicht möglich sein, kann die Impfung ausnahmsweise vorgenommen werden, wenn die schriftliche Einwilligung sowie eine Kopie des Personalausweises des abwesenden Sorgeberechtigten vorgelegt wird.

Mobile Impfangebote am Edeka-Center und bei der Freiwilligen Feuerwehr in Roßlau

Daneben nimmt auch das mobile Impfen nochmals Fahrt auf. So kann in dieser Woche das Impfmobil an drei Standorten aufgesucht werden: Am Dienstag, 17. August, am EDEKA-Center Junkerspark, von 10 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 18. August, von 9 bis 16 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau in der Karl-Liebknecht-Straße 38 und am Donnerstag, 19. August, im Kaufland-Center Mildensee von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Zu den mobilen Impfterminen werden die Impfstoffe von Biontech/ Pfizer und von Johnson und Johnson angeboten. Die Zweitimpftermine finden zeitgleich jeweils drei Wochen später statt, also am 7., 8. und 9. September.

Mitzubringen ins Impfzentrum oder Impfmobil sind Chipkarte und Impfausweis. Möglichst ausgefüllt mitbringen: Aufklärungsblatt, Einwilligung und Anamnesebogen