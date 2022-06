Impfzentrum zieht in Berufsschule Dessau - Stadtrat gibt 600.000 Euro für Weiterbetrieb

Dessau-Rosslau/MZ - Um gut auf eine mögliche neue Coronawelle gerüstet zu sein, nimmt die Stadt Mitte Juni wieder ein Impfzentrum im Kleinformat in betrieb und hat zusätzliches Geld für dessen Betrieb freigegeben. Wie die Stadt mitteilte, öffnet am 16. Juni, einem Donnerstag, in der Cafeteria des Berufsschulzentrums in der Junkersstraße wieder eine Impfstelle. Sie befindet sich direkt neben dem Haupteingang.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<