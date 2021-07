Impfen ohne Termin - Stadt schickt mobiles Impfteam auf den Marktplatz in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau verstärkt ihre Bemühungen in Sachen Corona-Impfungen: Auch in dieser Woche werden im Impfzentrum in der Anhalt-Arena wieder Erstimpfungen ohne vorherige Terminvergabe durchgeführt. Von Montag bis Freitag, jeweils von 8 Uhr bis 11.45 Uhr und von 12.45 Uhr bis 15.45 Uhr, wird dabei der Impfstoff von Biontech/Pfizer angeboten.

Wer mögliche Wartezeiten vermeiden will, kann weiterhin auf der Seite des Impfportals (www.impfterminservice.de), telefonisch unter der Hotline 116117 oder unter der städtischen Rufnummer 0340/2042893 einen festen Termin vereinbaren.

Zusätzlich plant die Stadtverwaltung am Freitag, 30. Juli, in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr ein mobiles Impfteam auf den Marktplatz vor dem Dessauer Rathaus zu schicken. Interessenten können dort zwischen den Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und Johnson & Johnson wählen und ebenfalls ohne vorherige Terminvergabe geimpft werden.

Ab August wird dann zusätzlich zum stationären Angebot des Impfzentrums ein mobiles Impfteam im Stadtgebiet unterwegs sein und an verschiedenen Standorten Impfungen anbieten. Die genauen Orte und Zeiten werden noch bekannt gegeben.

Um jeweils einen reibungslosen Ablauf im Impfzentrum oder beim mobilen Impfen zu ermöglichen, sind die Chipkarte der Krankenversicherung und der Impfausweis mitzubringen. Nach Möglichkeit kann auch schon das Aufklärungsmerkblatt, die Einwilligungserklärung und der Anamnesebogen ausgefüllt mitgebracht werden. Alle Formulare können auf der städtischen Webseite heruntergeladen werden.