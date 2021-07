Impf-Aktion im MVZ Dessau ohne Anmeldung -Biontech ist im Angebot

Dessau-Rosslau/MZ - Das Medizinische Versorgungszentrum Dessau wird an drei Tagen im Juli eine Covid-19-Impfaktion für alle noch ungeimpften Bürger durchführen. Das hat das Städtische Klinikum am Freitag angekündigt. Die Termine sind am 10. Juli von 9 bis 15 Uhr im MVZ in Alten (Haus 9), am 17. Juli von 9 bis 15 Uhr im MVZ im Dessau-Center und am 21. Juli von 9 bis 15 Uhr im MVZ in Roßlau.

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Interessenten werden gebeten, sich die auf der Homepage des MVZ Dessau hinterlegten Impf-Dokumente auszudrucken, zu lesen und ausgefüllt zur Impfaktion mitzubringen - zusammen mit der Versicherungskarte und dem Impfausweis. Die Impfung erfolgt mit Biontech.

Am Tag der Impfung erfolgen ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Nach der Impfung müssen Geimpfte 15 Minuten in einem Wartebereich bleiben, um akute Impfreaktionen auszuschließen. Die Zweitimpfung erfolgt in einem Sechs-Wochen-Abstand. Dieser Termin wird am Tag der Erstimpfung mitgeteilt und findet wieder am selben MVZ-Standort statt.