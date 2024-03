Halle-Neustadt zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Till Neuenfeldt, der mittlerweile auch in Dessau gut sichtbare Spuren hinterlassen hat. Unter anderem mit dem großen Frieden-Graffiti in Bahnhofsnähe.

Dessau/MZ. - In der DDR war Halle-Neustadt begehrt. In den 1980er Jahren lebten dort zeitweise fast 94.000 Menschen. Doch schon mit dem Mauerfall änderte sich alles. Der Komfort und das Privileg von gestern waren der Abstieg von morgen. „Ha-Neu“ wie Halle-Neustadt im Volksmund spöttisch und liebevoll zugleich genannt wird, wurde vom sozialistischen Musterschüler zum Problemfall mit halbierten Einwohnerzahlen nach der Wiedervereinigung.

Es war die Zeit, die Till Neuenfeldt, heute als selbständiger Künstler in Dessau-Nord beheimatet, intensiv miterlebte. Sein Schulweg führte ihn ab 1991 nach und durch Ha-Neu. „Halle an sich war kurz nach der Wende schon grau. Halle-Neustadt war aber richtig grau“, erinnert er sich. Unter den jungen Menschen formierten sich Gruppen, darunter Neonazis und Punks. Neuenfeldt fand den Weg zum Hip Hop. So wurde aus dem Jungen, Jahrgang 1981, der gerne für sich ab und zu mit Stift und Pinsel auf Papier malte, ein Sprayer.

„Wir wollten dort, wo es so grau war, mit Graffiti Farbe reinbringen“, erzählt Neuenfeldt. Im öffentlichen Raum präsent sein. Mit schriftlichen und bildlichen Botschaften Räume besetzen und sie nicht dem Gegner überlassen. Das war eines der wichtigsten Anliegen der Sprayer. Natürlich war auch ein bisschen Eitelkeit dabei, wenn man wusste, dass die Wand, an der mitunter Tausende täglich vorbeigehen oder fahren die eigenen Botschaften trägt. Das hielt oft nicht lange, weil andere Sprayer die selbe Idee hatten und mit ihren Botschaften übertünchten.

Auch die Gefahr erwischt zu werden, spielte immer mit. Manchmal wurde auch Neuenfeldt mit Spraydosen „einkassiert“, jedoch nie verurteilt, weil immer der letzte Beweis für die Taten fehlte. Die Realschulzeit überstanden, ging es später an ein Gymnasium, weg von Halle-Neustadt.

Die Friedensbotschaft von Till Neuenfeldt und Jakob Wolf in der Bitterfelder Straße. (Foto: Thomas Ruttke)

Ausgerechnet die Jugend im schwierigen Umfeld von „Ha-Neu“ in den 1990er Jahren ebnete ihm seinen Weg, den er bis heute gegangen ist. Nach der Schule folgte eine Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten für Medien und Kommunikation. Anschließend bewarb er sich an der Kunsthochschule Halle. Doch die lehnte ihn ab. Die Hochschule Anhalt dagegen nahm ihn für ein Design-Studium an. Im Nachhinein für ihn einen gute Wahl, weil er so eine breite Palette der Gestaltungsmöglichkeiten lernte. Auch die Freundschaften, die der Hallenser hier schloss, ließen ihn nach seinem Abschluss 2012 hier bleiben.

Als Künstler geht er konsequent seinen Weg. Er ist in der Stadt auch viel präsenter, als man vermuten würde. Denn die Liebe zum Sprayen hat er sich bewahrt. Es mittlerweile aber professionalisiert und durch legale Auftragsarbeiten kommerzialisiert.

„Mit jedem neuen Werk lernt man bessere Proportionen und Konturen zu zeichnen“, stellt er fest. Zusammen mit Jakob Wolf, gleichaltriger Hallenser und ebenfalls Dessauer Design-Absolvent, hat Neuenfeldt in der Stadt schon einige Spuren hinterlassen. An der Unterführung an der Bahnhofsbrücke haben sie die Werbung für den Dessauer Tierpark gestaltet und in der Bitterfelder Straße die überdimensionale Friedenstaube mit dem Schriftzug „Imagine“ als Reaktion auf den Ukraine-Krieg.

Auch mit seiner grafischen Kunst ist Neuenfeldt schon in den Schlagzeilen gewesen. „Die Wumme“ wurde 2019 für die Kunstpromenaden neben anderen Werken regionaler Künstler in der Dessauer Innenstadt auf eine große Plane gezogen und ausgestellt. Eines Tages aber entwendet und wenige Tage später in einem Privathaushalt wieder aufgespürt. Dieses ungewöhnliche Interesse ehrt ihn in gewisser Weise auch.

Als Druck verkauft sich das Objekt bis heute gut. Ansonsten lebt er mit dem Credo. „In erster Linie mache ich Kunst für mich. Wenn sie auch anderen gefällt, ist das ein schöner Nebeneffekt.

Ob seine Kunst über Halle-Neustadt, das ihn bis heute nicht losgelassen hat, auch gefällt, kann jeder für sich selbst herausfinden. In der Schaufenstergalerie in der Ferdinand-von-Schill-Straße 3 in Dessau stellt Neuenfeldt noch den ganzen März aus.