„Alle Seiten“ neu erschienen „Immer noch Plattenkind“: Warum MDR-Sputnik-Moderatorin Natali Juhász einen Dessau-Rap-Song veröffentlicht hat
Sie kann sich noch genau erinnern: An den Geruch der Keller, das gemeinsame Spielen, die „Hofhierarchien“. Die Radiomoderatorin Natali Juhász ist in den 90er Jahren in Dessau aufgewachsen und hat darüber ihren ersten Song geschrieben. Woher die Inspiration kam und warum man auch mal „hässlich“ sein darf.
29.11.2025, 10:00
Dessau/MZ. - „Lyrik und Schreiben gehört schon immer dazu, Rap gehört schon immer dazu“, sagt Natali Juhász. Sie stammt aus Dessau und hat Anfang November ihre erste Single veröffentlicht. In dem Song „Alle Seiten“ rappt Juhász unter dem Künstlernamen „Pränatal“ über ihre Kindheit und Jugend, über das Aufwachsen in Dessau in den 90er Jahren.