Immer mehr Filialen verschwinden in Vororten: Dessau-Roßlaus Politik kritisiert Stadtsparkasse

Dessau-Rosslau/MZ - Wegen diverser Filialschließungen in den Vororten hat Dessau-Roßlaus Politik vergangene Woche deutliche Kritik an der Stadtsparkasse geübt. „Es werden immer mehr Automaten zurückgebaut, es besteht kein lückenloses Netzwerk mehr in der Stadt und der Unmut der Bürger darüber wird größer“, fasste Eiko Adamek (CDU) das Problem bei der ersten Stadtratssitzung dieses Jahres zusammen. Aus seiner Sicht seien die Bedarfe in den Vororten zumindest für SB-Filialen mit Geldautomaten eindeutig gegeben. „Ich sehe die Sparkasse da auch in der kommunalen Verantwortung“, betonte Adamek.

Zuletzt hatte die Schließung der SB-Filiale am Heideplatz in Kochstedt für Verwunderung und Ärger gesorgt. Zuvor verschwanden schon in Mildensee und Waldersee die Automaten. Das hatte das Geldinstitut auch angekündigt. Nur noch 19 von bisher 27 Sparkassen-Automatenstandorten sollen erhalten bleiben. Grund ist laut Sparkasse die mangelnde Nutzung, die in keinem Verhältnis zu den Kosten stehe.

Eiko Adamek mit klarer Forderung an Oberbürgermeister Robert Reck

„Ich weiß nicht, was so ein Automat an Kosten verursacht“, griff Adamek das Argument der Bank auf. Er bitte daher um eine Kostenaufstellung, um sich als Stadtrat ein Bild davon machen zu können. Der CDU-Fraktionschef erneuerte außerdem den Appell von Kochstedts Ortsbürgermeisterin Britta Grahneis. „Ich bitte Sie, Herr Dr. Reck, das Thema im nächsten Verwaltungsrat der Sparkasse anzusprechen“, wandte sich Adamek an den Oberbürgermeister. Robert Reck ist Vorsitzender des Verwaltungsrats, dem auch sachkundige Einwohner angehören, die vom Stadtrat entsandt sind.

Ralf Schönemann (Linke) kritisierte zudem die von der Sparkasse unter anderen als Alternative aufgezeigte Bargeldauszahlung an der Supermarktkasse. „Wir sollten den älteren Leuten ihren gewohnten Weg, Geld abzuheben, erhalten.“ Zudem sei es keine gute Entwicklung, die Bargeldversorgung Privatunternehmen zu überlassen, so Schönemann.