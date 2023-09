Familienleben in Sachsen-Anhalt Immer etwas zu tun: Wie die Chefin einer Dessauer Kita ihren Arbeitsalltag meistert

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Wie Erzieherinnen und Chefin der Kita „Nesthäkchen“ in Dessau die Herausforderungen meistern und was die Arbeit zusätzlich erschwert.