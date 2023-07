Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Das Lüfteraggregat einer Wärmepumpe ist am Freitag von einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus in der Kochstedter Hirtenhausiedlung gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro, so berichtet das Dessau-Roßlauer Polizeirevier. Die unbekannten Täter hatten die vier Halterungsschrauben des bereits verbauten Aggregates gelöst und das Gerät entwendet. Nach Angaben des Eigentümers waren bereits eine Woche zuvor ebenfalls alle vier Halterungsschrauben des Aggregates gelöst worden, das Gerät verblieb jedoch am Ort. Das lässt darauf schließen, dass das Aggregat gezielt fü+r einen Diebstahl ausgewählt worden ist. Von den Tätern fehlt jede Spur.