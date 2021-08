Im Vorderen Tiergarten sind 70 Prozent der Eichen kahlgefressen - Skeptischer Blick auf 2022

Dessau-Rosslau/MZ - Erst sind es nur einige rote Pünktchen auf der Haut, dann beginnen sich die Blasen und Quaddeln rot zu färben und zu füllen. Der Juckreiz wird unerträglich, die Augen tränen, in einigen Fällen fällt das Atmen schwer: Die Fälle, in denen Personen nach dem Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner allergische Reaktionen entwickelt haben, liegen in Dessau-Roßlau in diesem Jahr auf Rekordniveau. Das geht aus einer Anfrage der MZ bei der Stadt hervor.

Klinikum hatte so viele Behandlungsfälle wie noch nie wegen der Eichenprozessionsspinner

„Was die gesundheitlichen Beeinträchtigungen betrifft, ist anhand der eingegangenen Meldungen davon auszugehen, dass im Jahr 2021 ein neuer Höhepunkt erreicht wurde“, sagt Pressesprecherin Cornelia Maciejewski. Eine Vielzahl der Betroffenen suchte Linderung im Städtischen Klinikum, wo man ebenfalls eine außergewöhnliche Häufung der Fälle registriert hat. „Wir können bestätigen, dass es in diesem Jahr viele Fälle gab“, sagte Kliniksprecher Thomas Neubert. „Besonders Ende Juni gab es eine Ballung. Seitdem nehmen die Fälle aber rapide ab.“ Patienten, die dem Eichenprozessionsspinner, beziehungsweise seinen giftigen Härchen, die sich in der Luft verteilen, zu nahe kamen, klagten vor allem über Hautreizungen, so Neubert. Schlimmere Verläufe wie allergische Schocks habe man zum Glück nicht behandeln müssen. Eine genaue Zahl der Patienten konnte das Klinikum jedoch nicht nennen.

Dass es nach dem Hoch im Juni nun deutlich weniger Fälle gibt, liegt in erster Linie an den Raupen selbst. Sie haben sich im Stadium auf dem Weg zum Falter verpuppt. „Die Sichtungsmeldungen sind seit etwa einer Woche etwas zurückgegangen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass umfangreiche Maßnahmen zu Absaugung der Nester laufen. Außerdem befinden sich 90 Prozent der Raupen im Verpuppungsstadium“, so Maciejewski.

Für die Stadt ist das der optimale Zeitpunkt, die Nester abzusaugen, was derzeit auch geschehe. Zwei Fachfirmen mit insgesamt fünf Kolonnen seien seit vier Wochen damit beschäftigt, die Nester von den Bäumen zu holen. Dabei gingen sie nach Prioritäten vor. So behandelten sie etwa zunächst die Umgebung von Schulen und Kindergärten.

Raupen sind in Dessau inzwischen in fast allen Eichenbeständen anzutreffen

Doch nicht nur für die Menschen war die Plage eine echte Belastung, auch die Bäume ächzen unter dem Eichenprozessionsspinner. Auf die Frage, welche Gebiete in der Stadt besonders betroffen sind, heißt es aus dem Rathaus: „Nach bisherigen Feststellungen ist davon auszugehen, dass der Eichenprozessionsspinner mittlerweile nahezu flächendeckend in den Eichenbeständen auftritt.“ Für ein Fazit, welche Schäden er dabei angerichtet hat, sei es noch zu früh, die Belastung der Bäume sei aber als hoch einzuschätzen.

Im Tiergarten etwa seien 70 Prozent der Eichen stark ange- oder sogar völlig kahlgefressen. Dies sei besonders problematisch, weil dieser Bereich auch schon in den vergangenen Jahren befallen war. Die Bäume haben so kaum die Möglichkeit, sich von den Raupen zu erholen.

Eichen treiben erneut aus - Schadensausmaß ist erst im Frühjahr erkennbar

Ob sie die Nage-Attacke schadlos überstehen, hängt nun von den kommenden Wochen ab. Eichen treiben im Sommer ein zweites Mal aus und vollziehen den sogenannten Johannistrieb. Er sollte von den Raupen möglichst in Ruhe gelassen werden. „Das tatsächliche Schadensausmaß wird dann erst mit dem Neuaustrieb der Eichen im kommenden Frühjahr erkennbar sein. Beziffern lassen sich die Schäden an den Eichen nicht“, so Maciejewski.

Die Stadt warnt auf ihrer Internetseite nach wie vor vor Wanderungen in Wäldern. Insbesondere der Tiergarten, die Bereiche Haideburg/Törten sowie Waldersee/Mildensee sind betroffen.

Zu gesundheitlichen Fragen, auch zu vom Eichenprozessionsspinner ausgelösten Reaktionen, berät das Gesundheitsamt. Telefon: 0340/2 04 22 22.