Im Stadtrat Dessau-Roßlau ist Hilfe für Vereine in Not geplant

Bekommen Vereine in Not bald Hilfe von der Stadt?

Dessau - Mit einem Sonderbudget will der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Sport Vereinen unter die Arme greifen, die aufgrund der coronabedingten Einnahmeausfälle in Not geraten sind. Wie Ralf Schönemann (Linke) ankündigt, soll dazu in Kürze eine Beschlussvorlage für die politischen Gremien erarbeitet werden.

Prinzipiell stieß der Vorschlag bei den Mitgliedern des Kulturausschusses auf Zustimmung

Die geplante Unterstützung richtet sich an Vereine im Kultur- und im Sportbereich. „Immer mehr Vereine kommen in Schwierigkeiten, dem müssen wir gegenwirken, damit kein Verein sterben muss“, sagte Schönemann im jüngsten Kulturausschuss.

Prinzipiell stieß der Vorschlag bei den Mitgliedern auf Zustimmung. Thomas Passek (berufener Bürger) empfahl, die Bedürftigkeit der Vereine zuvor genau zu prüfen und ein Ranking aufzustellen. „Die Verteilung mit der Gießkanne wäre nicht gut, da das Geld unter Umständen nicht dort ankommt, wo es bitter nötig wäre.“ Die Anträge sollten außerdem „so einfach wie möglich, aber konkret“ gestaltet sein, warnt Passek vor einer unnötigen bürokratischen Hürde.

Man wolle mit dem Antragsverfahren eine klare Bewertung der Hilfebedürftigkeit erreichen

Ähnliche Überlegungen hatte Ausschussmitglied Steffi Lemke (Grüne). Sie regte an, den Bedarf insgesamt abzuklären, bevor ein neues Hilfspaket aufgelegt werde. Denn nicht alle Vereine bräuchten diese Unterstützung, meinte sie.

Man wolle mit dem Antragsverfahren eine klare Bewertung der Hilfebedürftigkeit erreichen, stimmte Schönemann den Überlegungen der beiden zu. „Unser Ziel ist eine sehr gerechte Verteilung.“ Der Kulturausschuss entscheidet und prüft die Mittelverteilung. (mz/syk)