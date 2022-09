Angebot für Geflüchtete Im Sprachcafé der Awo-Familienwerkstatt Dessau lernen nicht nur ukrainische Frauen Deutsch

Die Nachfrage in der Awo-Familienwekrstatt ist so groß, dass es statt anfangs zwei nun sechs Gruppen gibt, in denen geflüchtete Frauen Deutsch üben und Kontakte zu anderen knüpfen können. Was die Frauen an dem Angebot schätzen.