Beim öffentlichen Gespräch im Haus „Anneliese“ zeigt sich, im Quartier Am Leipziger Tor bewegt sich viel durch Bauvorhaben, Feste, gemeinsame Spaziergänge und andere Angebote. Doch es gibt auch noch vieles zu tun. Was gut läuft, wo die Säge klemmt und was 2024 geplant ist.

Beim Quartiersgespräch am Dienstag bietet Heike Brückner von der Urbanen Farm Kostproben mit der "Wandelbar" vor dem Haus „Anneliese“ der Volkssolidarität 92 in der Törtener Straße an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - „Wandelbar“ heißt die mobile Quartiersküche, die die Urbane Farm am späteren Dienstagnachmittag am Haus „Anneliese“ aufgebaut hat. Heike Brückner bietet Passanten Kostehäppchen an mit Produkten, die die Urbane Farm geerntet hat. Aus Tomaten entsteht Chutney. Auch das ist ein Beispiel für „wandelbar“, wie es überhaupt auch auf das Quartier Am Leipziger Tor zutrifft. Hier bewegt sich eine ganze Menge. Was, das wurde im „Haus Anneliese“ offenbar, wohin zum öffentlichen Quartiersgespräch in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität 92 eingeladen wurde.