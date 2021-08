Im Hundekostüm durch die Stadt - „Tierschutzmädels“ sammeln Spenden für „Tanjas Tieroase“ in Ungarn

Dessau/MZ - „Einer für alle, alle für einen“, hieß es bei den Musketieren. Bei Nadine Paetsch und Pauline Ziemer heißt es dagegen: „Eine für alle - alle gegen eine.“ Nanu, was ist denn da los bei den Mädels, die wieder eine Tierschutzreise ins ungarische Tabdi planen?

Am 2. Oktober wollen die Dessauerin und die Akenerin starten. Ziel ist „Tanjas Tieroase“. Im vergangenen Jahr hatten sich Nadine Paetsch, die im Dessauer Gesundheitsclub „Aktivital“ arbeitet, und ihre Freundin, die Studentin Pauline Ziemer, zum ersten Mal gemeinsam auf den Weg dorthin gemacht. Sie haben nicht nur Spenden gebracht, sondern auch vor Ort mit geholfen.

Ein VW-Transporter, den das Autohaus Heise zur Verfügung stellte, war voller Transportboxen, Decken, Körbchen, Futternäpfe, Leinen, Spielzeug, Hygieneartikel wie Lappen, Desinfektion und Shampoo sowie Futter. Auch diesmal wollen die beiden jede Menge Spenden mitnehmen zu Tanja und Marco Lange, einem Ehepaar aus Deutschland und ihrem kleinen Sohn Benjamin, die die Tierauffangstation betreiben. „Dort leben momentan knapp 200 Tiere, darunter 100 Hunde, die auf eine Vermittlung warten“, so Nadine Paetsch.

Doch diesmal stehen die beiden Helferinnen noch vor Problemen. Erstens Sachspenden zusammenzutragen, zweitens einen Transporter aufzutreiben und drittens auch Geldspenden einzuwerben. Und da kam die Idee von „Eine für alle - alle gegen eine“ auf. Ein Wettbewerb, der Bares in die Kasse spülen soll. In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram haben die „Tierschutzmädels“, wie sie ihre Seite nennen, schon dafür getrommelt. „Wir wollen aktiver werden“, erzählt Pauline Ziemer, „auch für Unterhaltung sorgen und nicht zuletzt auch zum Nachdenken und Mitmachen anregen.“

Spenden sammeln für Tanjas Tieroase: Pauline Ziemer im Hundeskostüm. (Foto: Thomas Ruttke)

Und so kam es, dass die 21-jährige Studentin der Wirtschaftswissenschaften und Soziologie am Sonntag in ein Hundekostüm schlüpfen und derart verkleidet allerhand Aufgaben bewältigen musste. 10 Uhr am Café Lilys ging es los, mehr als zehn Stunden später erst endete die Aktion, die von Pauline Ziemer tapfer durchgehalten wurde. Auch wenn die rote Zunge heraushing ...

Da mussten 20 Leute gefunden werden, die gegen eine Spende ein Selfie mir ihr machten, im Tierpark musste sie Kinder bespaßen, unterwegs lautstark ein Lied singen, Kunststückchen vollführen oder „durfte“ auch baden gehen.

Auf die Hundekostüm-Idee kam Nadine Paetsch. Die Aufgaben ausgedacht für ihre Freundin haben sich Spender bei einer Aktion im Vorfeld. Dabei waren schon 200 Euro zusammengekommen. Und es sollen durch „Eine für alle - alle gegen eine“ noch viel mehr werden. Denn Rache ist süß. Als nächstes denkt sich Pauline Ziemer für ihre Freundin eine verrückte Aktion aus. Und wer spendet, darf vorschlagen, was sie machen muss.

Spenden für „Tanjas Tieroase“ können im Aktivital, Elisabethstraße 25, abgegeben werden. Wer möchte, kann sich auch direkt an Nadine Paetsch wenden unter Telefon 0177-8 87 27 49.