Im August kam es in Zerbst zu einem tödlichen Streit unter Arbeitskollegen. Im Prozess in Dessau hat nun ein Gutachter über den 54-jährige Angeklagten ausgesagt.

Zerbst/Dessau/MZ/ABE - Möglicherweise hat der Mann aus Pakistan, der in Zerbst einen Arbeitskollegen mit einem Steakmesser tödlich verletzt hat, Äußerungen und Gesten derart fehlinterpretiert oder falsch verarbeitet, dass er fest überzeugt war, zu einem Mobbing-Opfer geworden zu sein. Diesen Schluss lassen Angaben des forensisch-psychiatrischen Sachverständigen Björn Bühler zu, die am Dienstag am Landgericht in Dessau zu hören waren.