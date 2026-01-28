Am Freitag fand ein Schlichtungsgespräch zwischen Landesschulamt und Eltern der Dessauer Pestalozzischule statt. Ein Kompromiss schien gefunden. Doch nun gibt es neuen Ärger - und zwei Anzeigen.

Wurde Gespräch mit Eltern der Pestalozzischule illegal aufgezeichnet? Landesschulamt zeigt auch Influencer an

Influencer Dennis Engelmann gibt sich im Internet als Kinderschutzaktivist aus und mischt bei den Protesten rund um die Pestalozzischule Dessau ganz vorne mit. Nun hat er selber Ärger.

Dessau/MZ. - Er gibt sich weiter als Ankläger und Aufklärer, doch nun könnte der selbst ernannte Kinderschutz-Influencer selbst Ärger mit der Polizei bekommen. Dennis Engelmann, der von den Eltern einiger Kinder im Konflikt an der Dessauer Pestalozzischule für Lernbehinderte um Hilfe gebeten wurde, ist vom Landesschulamt Sachsen-Anhalt wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes angezeigt worden.