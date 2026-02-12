Seit Kurzem mehren sich die Unfälle am Kreisverkehr in der Albrechtstraße dramatisch. Ein fachkundiger Bürger hat sich mit Lösungsvorschlägen für das Problem an die MZ gewandt.

Idee für mehr Sicherheit - Wie Unfälle am Kreisverkehr in der Albrechtstraße reduziert werden könnten

Der Kreisverkehr in der Dessauer Albrechtstraße hat sich zu einem Unfallschwerpunkt entwickelt.

Dessau-Roßlau/MZ. - An dem 2022 nach Umbau freigegebenen Kreisverkehr in der Albrechtstraße häufen sich seit Kurzem die Unfälle. Zwischen 2023 und 2025 wurden 18 Personen zumindest leicht verletzt. Unfälle mit Radfahrerbeteiligung gab es 2025 allein neun. Nun gilt es, für dieses Sicherheitsproblem Lösungen zu finden. Die Stadt äußerte auf MZ-Anfrage: Derzeit werde „im Tiefbauamt in Zusammenwirken mit der Verkehrsbehörde und Polizei geprüft, welche zusätzlichen Maßnahmen an der Verkehrsanlage angewendet werden können, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer und damit die Verkehrssicherheit an der Verkehrsanlage wirkungsvoll zu erhöhen“. Derweil hat sich ein Leser mit konkreten Ideen zur Verbesserung der Sicherheitslage vor Ort an die MZ gewandt.