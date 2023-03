Katholische Kirche Peter und Paul in Dessau „Ich will kein Verwalter sein“ - Thomas Friedrich ist neuer Seelsorger für Katholiken in Anhalt

Thomas Friedrich ist der neue Seelsorger für die 2.400 Katholiken in der Region Anhalt. Am Sonntag wurde er in der für 600.000 Euro aufgefrischten Katholischen Kirche Peter und Paul in sein neues Amt eingeführt. Was er vorhat.