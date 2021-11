Hygienekonzept des Stadtrats weiter Prüffall: Dessau-Roßlau wird von Kommunalaufsicht befragt

Dessau-Rosslau/MZ - War der jüngste Beschluss des Stadtrats über das eigene Hygienekonzept rechtmäßig? Diese Frage beschäftigt weiter das Landesverwaltungsamt. Jetzt muss sich auch die Stadtverwaltung bei einer Anhörung der oberen Kommunalaufsicht zum Sachverhalt äußern. Das teilte Katharina Steinhardt, Sprecherin des Landesverwaltungsamtes, mit. Erst danach, werde eine Entscheidung gefällt.

Anfang Oktober hatte der Rat mit hauchdünner Mehrheit eine erst im Juni eingeführte Testpflicht für alle Teilnehmer an Stadtratssitzungen wieder abgeschafft. Das darf der Rat grundsätzlich auch tun. Zum Prüffall wurde die Entscheidung dennoch wegen der Beschwerde von Stadtrat Marcus Geiger (Grüne). Dieser hatte beanstandet, dass der Beschluss zum Hygienekonzept am 7. Oktober mittels Sondersitzung gefasst wurde. Das ist aus Geigers Sicht mangels Eilbedürftigkeit nicht in Ordnung gewesen. Zudem sei die Sondersitzung zunächst aus einem anderen Grund einberufen, die Tagesordnung nachträglich mit dem Hygienekonzept aufgefüllt worden.

Dessau-Roßlaus Stadtrat beschloss, sich bei seinen Corona-Maßnahmen an den Vorgaben des Landes zu orientieren

Sollte auch die Kommunalaufsicht darin Verfahrensfehler sehen, müsste der Stadtrat erneut einen Beschluss über das Hygienekonzept fassen. Ob der Beschlusstext vom 7. Oktober bei den aktuell hohen Corona-Fallzahlen noch mehrheitsfähig ist, bleibt es dann jedoch abzuwarten. Sehr wahrscheinlich wäre, dass aus den Reihen der SPD oder der Bunten Fraktion Änderungsanträge kommen würden, die auf eine 3G-Regel ab einer bestimmten Inzidenz hinaus laufen könnten. Dies war bereits beim letzten Beschluss angestrebt worden, ein entsprechender Kompromiss zwischen CDU und SPD platzte dann aber überraschend.

Der Rat beschloss danach lediglich, sich bei seinen Corona-Maßnahmen an den Vorgaben des Landes zu orientieren. Die aktuelle Eindämmungsverordnung stellt es kommunalpolitischen Gremien jedoch weitgehend frei, Maßnahmen zu ergreifen, die über die allgemeinen Hygieneregeln hinaus gehen. Das Land schreibt weder maximale Teilnehmerzahlen noch Testpflichten vor.