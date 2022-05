Hürden zu hoch? Apotheker in Dessau-Roßlau impfen nicht gegen Corona

Apotheker in Dessau-Roßlau beteiligen sich bislang nicht an der Impfkampagne gegen Covid-19, trotz Prämien von bis zu 36 Euro. Für die Apothekerkammer ist das keine Überraschung.

Zumindest in Halle beteiligen sich Apotheken, wie diese, am Impfen. In Dessau nicht.

Dessau-Roßlau/MZ - Sie sollten Impfzentren und Arztpraxen spürbar entlasten: Apotheken, die ebenfalls gegen Covid-19 impfen. Doch in Dessau-Roßlau beteiligt sich keine einzige Apotheke an der Impfkampagne. Das geht aus dem Internetportal „Mein Apothekenmanager“ hervor, der nach Aussage der sachsen-anhaltischen Apothekerkammer eine vollständige Auflistung der teilnehmenden Pharmazien bereithält. Demnach sind die nächsten Apotheken, in denen gegen Covid geimpft wird, in Bitterfeld, Zerbst und Gräfenhainichen.