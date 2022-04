Nahverkehr Hupen der Bahn nervt die Bewohner von Waldersee und lässt sie immer wieder aufschrecken

DIe Walderseer an der Strecke der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn fühlen sich belästigt. Bei den Stadtwerken benennt man auch eine Ursache, machen aber wenig Hoffnung auf Besserung. Warum das in den Vorjahren kein so großes Problem war.