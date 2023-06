Kaffeetafel, Markt und Konzert Hunderte Geburtstagsgäste bei der Premiere - Mosigkau feiert das erste Wilhelminenfest

Mosigkau hat am Samstag in der Anhalter Straße und im Schlosspark erfolgreich sein erstes Wilhelminenfest gefeiert. Was sich die Veranstalter für das Jahr 2024 wünschen.