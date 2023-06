Zwischenfall an der Wörlitzer Brücke Hunde verbeißen sich an der Mulde in Dessau - Mann und Frau werden bei Trennversuch verletzt

An der Mulde an der Wörlitzer Brücke in Dessau hat es am Sonntagnachmittag einen Zwischenfall mit zwei Hunden gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden.