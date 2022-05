Hunde und Herrchen kämpfen in drei Disziplinen um den Sieg - Auch ein Dessauer ist dabei

Dessau/MZ - Ein Verbotsschild mit einem Hund in der Mitte hängt am Eingangstor des Sportzentrums Friederikenplatz. Normalerweise ist Hunden hier der Zutritt verboten. Am Wochenende aber wird das anders sein. Dann findet auf dem Gelände die Landesmeisterschaft der Schäferhunde statt.

