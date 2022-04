Hund allein im Zug: Halter meldet sich im Tierheim Dessau - Abholung aber noch ungewiss

Dessau/MZ - Der tierische Schwarzfahrer, die französische Bulldogge, den die Bundespolizei am Montag nach einer Zugfahrt von Zerbst nach Dessau direkt ins Tierheim gebracht hat, war am Freitag noch immer nicht bei seinem rechtmäßigem Besitzer. Der Hund ist im Heim, ihm gehe es gut, der Besitzer habe sich zwar in der Einrichtung des Tierschutzvereins für Dessau und Umgebung gemeldet.