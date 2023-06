Im neuen B&B-Hotel Mit Video: Dessau hat Hunger auf Burger - Eröffnung von „Peter Pane“ am Schloßplatz

Der umstrittene Neubau am Schlossplatz in Dessau ist übergeben worden. Gegner des Projektes wollten eine historische Bebauung. Doch gebaut wurde wie geplant im modernen Stil. Mieter sind das „B&B“-Hotel und „Peter Pane“. Und deren Geschäft läuft gut an.