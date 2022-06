„Holzstandort“ Dessau: Reinhard Herzer GmbH hat auch nach 30 Jahren noch viele Gründe zum Feiern

Am traditionsreichen „Holzstandort“ in der Köthener Straße wurde vor 30 Jahren die Reinhard Herzer Möbelproduktion gegründet - Die Zeit hielt viele Herausforderungen und Turbulenzen parat

Nicole Vaak und Jens Winterberg an der Presse - hier wird die Thermoformfolie auf die Fronten gebracht.

Dessau/MZ - In der Köthener Straße 64 haben am Samstag die Sektkorken geknallt. Aus vielfachem Grund: Die dort ansässige Reinhard Herzer Möbelproduktion feierte ihr 30-jähriges Bestehen, gleichzeitig wird an diesem Standort seit nunmehr 100 Jahren Holzverarbeitung praktiziert.