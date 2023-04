Höhere Parkgebühren in Dessau-Roßlau? Warum Stadträte die neue Freiheit nicht nutzen wollen

Das Parken in der Innenstadt, wie hier in der Ferdinand-von-Schill-Straße kostet 50 Cent je halbe Stunde. Dabei soll es vorerst bleiben.

Dessau-Roßlau/MZ - Mal eine gute Nachricht, dass etwas nicht (!) teurer wird: Das Parken in Dessaus Innenstadt wird wohl auch in den kommenden Jahren erschwinglich bleiben. Obwohl die sachsen-anhaltische Landesregierung im März den Weg für eine Erhöhung der Gebühren von Seiten der Kommunen freigemacht hat, gibt es in Dessau-Roßlau offenbar kaum Bestrebungen, diese Möglichkeit zu nutzen.