Hoher Krankenstand im Rathaus - Bürger in Dessau-Roßlau müssen mit Wartezeiten rechnen

Dessau/MZ - Wegen eines hohen Krankheitsstandes kommt es in der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle sowie im Bürgeramt der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung derzeit zu langen Warteschlangen. Das hat die Pressestelle der Stadt eingeräumt.

Nach ihren Angaben werden derzeit vornehmlich Bürger mit einem über das Online-Portal gebuchten Termin bedient. Mögliche Freiräume zwischen den Buchungsterminen werden mit Bürgern aus den Wartebereichen aufgefüllt, die keinen Termin vorweisen können.

„Aufgrund der Minimalbesetzung muss allerdings damit gerechnet werden, dass momentan keine Garantie besteht, seine Angelegenheiten am selben Tag erledigen zu können“, so die Pressestelle weiter. Die Lage werden mindestens bis zur 31. Kalenderwoche relevant sein. Diese endet am Sonntag, 7. August.