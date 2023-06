Recherche von „Correctiv“ Hohe Geldauflagen in Gerichtsprozessen - Welche Vereine Richter in Dessau damit unterstützen

Die Justiz in Dessau-Roßlau fördert mit mindestens 350.000 Euro von Beschuldigten Vereine in Dessau-Roßlau. Staatsanwälte und Richter entscheiden, wer unterstützt wird. Was Beteiligte dazu sagen.