Hohe Energiepreise bringen Hotels und Pensionen in Dessau-Roßlau in Bedrängnis

Dessau-Rosslau/MZ - Sorgenvoll schaut die Hotellerie auf den Winter. Viele Betriebe machen sich Sorgen um das Geschäft in der kalten Jahreszeit angesichts explodierender Preise für Strom und Gas. Man könne Zimmer nicht nur auf 18 Grad heizen, hatte Michael Schmidt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Sachsen-Anhalt, bereits vor Wochen erklärt und Unterstützung aus der Politik eingefordert. Doch wie sieht die Situation aktuell in Dessauer Hotels und Pensionen aus? Zu welchen Maßnahmen greifen die Chefs und was kommt auf die Gäste zu?